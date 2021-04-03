Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor
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Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisi ile ilgili herkesi şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Cansu Dere'nin 3 bölüm sonra başrol oynadığı diziye veda edeceği hatta onun yerine Serenay Sarıkaya'nın geleceği konuşulmaya başlandı.

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinde yen gelişmeler yaşanmaya başladı. Dizide bir anda ortadan kaybolan Melis Sezen'in senaryo gereği kadrodan ayrılacağı konuşulurken seyircileri ters köşe yapacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

CANSU DERE GİDİYOR SERENAY SARIKAYA GELİYOR

Uçan Karga isimli bir sosyal medya hesabının iddiasına göre Cansu Dere, 3 bölüm sonra Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor. Veda eden Cansu Dere'nin yerine ise Serenay Sarıkaya geleceği ve başrolde yer alacağı söylendi. Cansu Dere'nin bu vedası ise sosyal medya kullanıcıları tarafından "1 Nisan şakası" olarak yorumlandı.

Konu hakkında yapım şirketinden ve Cansu Dere'den henüz bir açıklama gelmedi.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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