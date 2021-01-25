Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor

Su sattığı sırada cebindeki parayı "Açım" diyerek yanına gelen kişiye veren ve ailesinin maddi durumunun yerinde olması halinde mutlaka okumak istediğini belirten küçük çocuk, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapılan bir sosyal deneyde su satarak kazandığı 10 lirayı "Açım" diyerek yanına gelen Youtuber'a veren küçük çocuk, söyledikleriyle gönülleri fethetti.

"Anne ve baban çalışmıyor mu?" sorusuna "Pandemiden dolayı işten atıldılar" şeklinde cevap veren çocuğun "Elimde para olsa kendimi okula yazdırırım bir şekilde" şeklindeki sözleri ise videoyu izleyenleri derinden sarstı. Kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşan videoyu izleyenler, sosyal deneyi yapanlar aracılığıyla çocuğa ulaşmaya çalışıyor.