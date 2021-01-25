Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor
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Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor

25.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:49

Su sattığı sırada cebindeki parayı "Açım" diyerek yanına gelen kişiye veren ve ailesinin maddi durumunun yerinde olması halinde mutlaka okumak istediğini belirten küçük çocuk, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapılan bir sosyal deneyde su satarak kazandığı 10 lirayı "Açım" diyerek yanına gelen Youtuber'a veren küçük çocuk, söyledikleriyle gönülleri fethetti.

"Anne ve baban çalışmıyor mu?" sorusuna "Pandemiden dolayı işten atıldılar" şeklinde cevap veren çocuğun "Elimde para olsa kendimi okula yazdırırım bir şekilde" şeklindeki sözleri ise videoyu izleyenleri derinden sarstı. Kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşan videoyu izleyenler, sosyal deneyi yapanlar aracılığıyla çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor
Haber Yorumları (2)
HERO: HEP KUÇUKLER BİZE DERS VERİYOU . . . .
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DEMİR: Hayat zordu pandemisi ekonomısı daha zor duruma getırdı zengın domuyor fakır hıc doymuyor kırası gıderı , aıleler zor gecınıyor gorun bu yavruları !!!
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