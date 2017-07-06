Sosa, Süper Lig'e Dönüyor!

Jeremy Menez, Maicon, Aydın Karabulut ve Boffin... Kadrosuna kattığı oyuncularla gündeme damga vuran Antalyaspor'da sıra asıl bombada. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün, "En geniş bütçeyi 10 numara transferine ayırdık" açıklamasının ardındaki ismin, daha önce de Akdeniz ekibinin gündemine gelen Jose Sosa olduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için yönetim tüm imkanları zorluyor. Yapılan ilk görüşmelerde Antalyaspor'u reddeden Arjantinli yıldızın da son öneriler sonrası fikrinin değiştiği öğrenildi. Milan'ın bonuslarla birlikte 20 milyon Euro vererek Hakan Çalhanoğlu'nun 10 numara pozisyonuna transfer etmesinin ardından Sosa'nın da takımda yer bulması zora girdi.



Stoper aranıyor



Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan ve başkan Fikret Orman'ın, "Bir daha dönemez" dediği başarılı oyuncuya şimdilik en ciddi talipli Akdeniz ekibi. Taraflar arasındaki görüşmelerin son derece olumlu ilerlediği öğrenilirken Sosa'nın yapılan son teklife birkaç gün içerisinde yanıt vereceği bildirildi. Antalyaspor'da stoper transferi için de arayışlar sürüyor.



(Fanatik)