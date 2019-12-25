Sorun Dinlediler, Personelin yeni yılını kutladılar
HATSU Genel Müdür Yardımcısı Muhammet İkbal Polat, 3.Bölge Zabıta Şube Müdürü Mehmet Kaplan ve İtfaiye Şube Müdürü Ahmet Serhat Beydilli, önce Payaslı muhtarların sorunlarını dinledi, ardından da personelin yeni yılını kutladı.
24 Aralık Salı günü İskenderun Ek Hizmet Binası'nda Payas ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunan Büyükşehir idarecileri, muhtarların talep ve istekleri doğrultusunda sorunların en kısa süre içerisinde çözülmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade ettiler.
HBB yetkilileri yeni yılda İskenderun'da kurulması planlanan araç ve ekipman şantiyesinin hizmete gireceğini;Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerindeki sorunların zaman kaybı yaşanmadan çözülmesini hedeflediklerini belirttiler.
Muhtarlar ile görüşmenin ardından İskenderun Ek Hizmet Binası'ndaki personellerin yeni yılını kutlayan yetkililer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın yeni yıl mesajını ileterek halka hizmet konusunda büyük özveriyle çalışan personelin yeni yılda da çalışmalarını aynı azimle sürdüreceklerine olan inançlarını dile getirdiler.