Soru eş anlamlısı nedir? Sorunun eş anlamlısı nedir? Soru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sorunun zıt anlamlısı var mı?
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Türkçe'de soru olarak karşımıza çıkabilecek konulardan birisi de eş anlamlısı-zıt anlamlısı konusudur. Özellikle çoktan seçmeli sorularda bazı kelimelerin eş anlamlıları sorulabiliyor. Bu yüzden popüler kelimelerin eş anlamlısını bilmek avantaj sağlayabilir. Bu kelimelerden birisi de 'Soru ' 'dur. Peki, Soru eş anlamlısı nedir? Sorunun eş anlamlısı nedir? Soru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Soru zıt anlamlısı var mı? Soru kelimesi eş anlamlısı ne demek, kaç tane var?
Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de Soru kelimesidir. Sorunun eş anlamlısı nedir? Soru kelimesinin en anlamlısı var mı? Soru ne demek? Soru nedir? Soru eş anlamlı karşılığı ne? Sorunun zıt anlamlısı var mı? Soru zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...
Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.
Soru kelimesinin eş anlamlıları : Sual, İstifham
Soru kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Soru kelimesinin en yakın, en bilindik eş anlamlı kelimesi "Sual" olarak geçmektedir.
Soru kelimesinin eş anlamlı bazı kelimeleri:
- - Sual
- - İstifham
Şimdi Soru kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili birkaç örnek cümle paylaşalım:
- - Size bir sualim var.
- - Arkadaşım hiç beklemediği bu sual karşısında bir süre duraksadı.
Soru kelimesinin zıt anlamlıları "Cevap" ve "Yanıt" olarak bilinmektedir.
TDK'ya göre soru kelimesinin 2 farklı anlamı mevcuttur. Soru kelimesi anlamları şu şekilde:
TDK soru 1. anlamı : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual.
TDK soru 2. anlamı : Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.