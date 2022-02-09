Soru eş anlamlısı nedir? Sorunun eş anlamlısı nedir? Soru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sorunun zıt anlamlısı var mı?

Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de Soru kelimesidir. Sorunun eş anlamlısı nedir? Soru kelimesinin en anlamlısı var mı? Soru ne demek? Soru nedir? Soru eş anlamlı karşılığı ne? Sorunun zıt anlamlısı var mı? Soru zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...

EŞ ANLAMLI KELİME NE DEMEK?

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.

SORU EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Soru kelimesinin eş anlamlıları : Sual, İstifham

Soru kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Soru kelimesinin en yakın, en bilindik eş anlamlı kelimesi "Sual" olarak geçmektedir.

Soru kelimesinin eş anlamlı bazı kelimeleri:

- Sual

- İstifham

Şimdi Soru kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili birkaç örnek cümle paylaşalım:

- Size bir sualim var.

- Arkadaşım hiç beklemediği bu sual karşısında bir süre duraksadı.

SORU KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI VAR MI?

Soru kelimesinin zıt anlamlıları "Cevap" ve "Yanıt" olarak bilinmektedir.

TDK'YA GÖRE SORU NE DEMEK?

TDK'ya göre soru kelimesinin 2 farklı anlamı mevcuttur. Soru kelimesi anlamları şu şekilde:

TDK soru 1. anlamı : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual.

TDK soru 2. anlamı : Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

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