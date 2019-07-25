Sorgun MYO ve belediyeden tercih çadırı

Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu ve Sorgun Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik tercih çadırı açtı.

Salih Paşa Camisi karşısına açılan çadırda görev yapan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Erkut Okan Aksu, tercih çadırının 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verdiğini söyledi.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sorgun Belediyesi ve okulumuz tarafından açılan tercih çadırımızda, bu yıl yapılan YKS'de başarılı olan öğrencilere hangi üniversiteleri tercih edeceklerine yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimiz bazen yanlış tercih nedeniyle istemediği bir okula yerleştiği gibi bazen de açıkta kalabiliyor. Öğrencilerimize bu duruma düşmemeleri için en iyi tercihleri yaptırmaya çalışıyoruz. Her gün mesai saatleri içerisinde sürdürülen çalışmalarımız yığılma olması durumunda mesai saatleri dışında da devam ediyor." dedi.

Aksu, tercih çadırının 29 Temmuz mesai bitimine kadar hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA