Sorgun Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü etkinliği Sorgun Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Sorgun Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ekinci, "Kadınlarla ilgili çok uzun cümleler kurulabilir. Benim kalbimden de gönlümden de geçen şu; bizim için önemlisiniz. Siz, kız evlatsınız kıymetlisiniz, eşsiniz kıymetlisiniz, anasınız yine kıymetlisiniz." dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar arasında çekilişi yapılarak 100 kişiyi Çanakkale gezisine götüreceklerini ifade eden Ekinci, "Yine belediye olarak kadınlarımızın yaptıkları el işlerini açacağımız sergide satış yapılmasını sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA