Sorare coin nedir? Sorare (SOR) Coin yorum ve grafiği! Sorare coin geleceği hakkında detaylar...
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Sorare coin nedir? Sorare (SOR) Coin yorum ve grafiği! Sorare coin geleceği hakkında detaylar...

22.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:59
Sorare coin nedir? Sorare (SOR) Coin yorum ve grafiği! Sorare coin geleceği hakkında detaylar...

Sorare coin nedir? Sorusu ve Sorare (XRP) Coin yorum ve grafiği merak ediliyor. Sorare coin, sınırlı sayıda koleksiyon toplayabileceğiniz, takımlarınızı yönetebileceğiniz ve ödüller kazanmak için rekabet edebileceğiniz küresel bir fantezi futbol oyunudur. Sorare coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Sorare coin geleceği hakkında detaylar...

SORARE COİN NEDİR?

Sorare, sınırlı sayıda koleksiyon toplayabileceğiniz, takımlarınızı yönetebileceğiniz ve ödüller kazanmak için rekabet edebileceğiniz küresel bir fantezi futbol oyunudur.

Fungible olmayan tokenler (NFT'ler) oluşturma ve ticaret platformu Sorare, Seri A'da 50 milyon dolar topladı.

Tur, Uber, Instagram ve Twitter'ın erken bir destekçisi olan girişim şirketi Benchmark tarafından yönetildi. Sorare CEO'su Nicolas Julia, The Block'a Benchmark'ın genel ortağı Peter Fenton'un da Sorare'nin yönetim kuruluna katıldığını söyledi.

Turdaki diğer yatırımcılar arasında girişim şirketi Accel, Reddit kurucu ortağı Alexis Ohanian ve Barcelona forvet ve Lionel Messi takım arkadaşı Antoine Griezmann yer alıyor.

Julia, The Block'a verdiği demeçte, taze sermayeyle Sorare'nin 12'den 30'a kadar olan mevcut takımını genişletmeyi, dünyanın en iyi 20 futbol ligini kendi platformuna taşımayı, pazarlama çalışmalarına başlamayı ve yıl sonuna kadar bir mobil uygulama başlatmayı planladığını söyledi.

Ethereum destekli Sorare, en iyi NFT'lerden biridir ...

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