Sopranos dizisinin kadrosundan bir yıldız daha kaydı: Joseph Siravo hayatını kaybetti
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Sopranos dizisinin kadrosundan bir yıldız daha kaydı: Joseph Siravo hayatını kaybetti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sopranos dizisinin kadrosundan bir yıldız daha kaydı: Joseph Siravo hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Siravo'nun acı haberini meslektaşı Garry Pastore duyurdu.

Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti
Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Siravo'nun acı haberini meslektaşı Garry Pastore duyurdu. Pastore yaptığı sosyal medya paylaşımında "Huzur içinde uyu arkadaşım. Müthiş bir savaş verdir, seni özleyeceğim. Öbür tarafta görüşürüz" diye yazdı.

KAYBETTİĞİ ARKADAŞINI BÖYLE ANLATTI

Garry Pastore, kaybettiği arkadaşı hakkında onu "gerçek bir arkadaş" olarak nitelendirdi. "Böyle bir dünyada gerçek bir arkadaş bulmak zordur" diye yazdı.

KIZI ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Joseph Siravo'nun kızı Allegra Okarmus da babasının evinde huzur içinde son nefesini verdiğini belirtti sosyal medya hesabında. Okarmus, babasının son anlarında onun yanında olduğunu da belirterek "Bu kadar çok sevildiğimiz için ikimiz de çok şanslıyız" diye yazdı.  The Sopranos adlı dizinin ana karakterini canlandıran James Gandolfini de 2013 yılında Roma'da hayata veda etmişti.

Kaynak: Hürriyet

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