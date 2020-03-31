Sony PlayStation 5'in Uçuk Fiyatı Perakende Sitesinde Ortaya Çıktı!

Pek çok kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen Sony PlayStation 5 modelinin fiyatı yanlışlıkla sızdırılmış olabilir.

Beklenenin Çok Üstünde!

Sony oldukça kısa bir süre önce PlayStation 5 modeline ait detayları tüketiciler ile buluşturmuştu. Tabii burada en merak edilen konulardan ikisi olan tasarım ve fiyatlandırma paylaşılmamıştı. Tasarım halen belirsizliğini koruyor olsa da fiyatlandırma ile ilgili önemli bir sızıntı gerçekleşmiş olabilir.

Geçmiş dönemlerde ortaya atılan söylentiler yeni nesil oyun konsolu için yaklaşık 499 dolar fiyat etiketini işaret ediyordu. Danimarkalı perakende şirketi Foetex tarafından listelenen fiyat ise bunu aratacak türden.

Foetex, yeni nesil konsol için açtığı satış sayfasında 6.989 Danimarka Kronu şeklinde bir fiyat bilgisi paylaştı. Bu da yaklaşık 1,030 dolar ediyor ki eğer olurda yerel para birimine çevirmeye kalkarsanız yaklaşık 6.775 TL civarında bir miktara ulaşıyorsunuz. Tabii bu, muhtemel vergilerin ve ek ücretlendirmelerin dahil olmadığı bir fiyat olabilir.

Sony daha öncesinde fiyatlandırma ile ilgili acı tecrübeleri olan bir şirket olduğu için bu yönde bir adımın atılmasını beklemek pek mümkün değil. Kimsenin bu fiyat seviyesinde bir konsol almaya istekli olacağını düşünmüyorum. Şirketin yeni modele ilişkin duyuruları Kasım 2020 döneminde gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu nedenle gerçek bilgiye ulaşana dek bir süre daha beklemeliyiz.

Peki siz bu fiyat iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bilgi doğru olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.