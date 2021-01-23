Sönmez Köksal kimdir, kaç yaşında? Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal kimdir, ne iş yapıyor? Sönmez Köksal hayatı ve biyografisi!
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Sönmez Köksal kimdir, kaç yaşında? Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal kimdir, ne iş yapıyor? Sönmez Köksal hayatı ve biyografisi!

23.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:58
Sönmez Köksal kimdir, kaç yaşında? Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal kimdir, ne iş yapıyor? Sönmez Köksal hayatı ve biyografisi!

Emekli MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, yazılarıyla, yorumlarıyla ve de mesleğiyle sık sık gündeme gelmektedir. Filiz Akın'ın eşi olmasıyla da bilinen Köksal, Türk diplomat ve istihbaratçıdır. Sönmez Köksal kimdir, kaç yaşında? Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal kimdir, mesleği nedir? Sönmez Köksal aslen nereli? sorularına yazımızda yanıt bulabilirsiniz.

Türk diplomat ve İstihbaratçı Sönmez Köksal, 9 Kasım 1992 ile 11 Şubat 1998 tarihleri arasında Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı yaptı. Yeşilçam'ın ünlü kadın oyuncusu Filiz Akın eşidir. Sönmez Köksal hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

SÖNMEZ KÖKSAL KİMDİR?

Sönmez Köksal, 8 Mart 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve 80 yaşındadır. 1958 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden ve 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla;

İkili Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde: İkinci Katiplik,

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği'nde: Başkatiplik,

Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde Şube Müdürlüğü, Burgaz'da: Başkonsolosluk,

Paris Büyükelçiliği Müsteşarlığı, Araştırma ve Orta Doğu Dairelerinde: Başkanlık

Ve, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Bağdat Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü. Son olarak Paris'te Büyükelçiliği görevinde bulundu.

Sönmez Köksal, 9 Kasım 1992 ile 11 Şubat 1998 tarihleri arasında Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı yapmıştır. Bu göreve 1992 yılında Teoman Koman'ın yerine geldi ve Köksal'dan sonra da Şenkal Atasagun geldi.

Sönmez Köksal Filiz Akın'ın eşidir. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu ve oyuncu İlker İnanoğlu'nun annesi Filiz Akın ile Sönmez Köksal, 1994 yılında evlendiler.

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