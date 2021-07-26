Sonic takım başkanı yeni oyun hakkında açıklamalarda bulundu!

Sonic geliştirme ekibinin başkanı Takashi Iizuka, 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Sonic the Hedgehog oyunu hakkında açıklamalarda bulundu!

Sega'daki Sonic ekip başkanı Takashi Iizuka, 2022 yılında piyasaya sürülecek olan Sonic the Hedgehog oyununun duyurusunun çok erken geldiğini açıkladı. Kısa bir süre önce 30. yıldönümünü kutlayan Sega, yeni oyunu Sonic Central etkinliğiyle duyurmuştu.

Japon video oyunu web sitesi 4Gamer.net ile Nintendo Enthusiast aracılığıyla gerçekleştirilen röportajda Sonic ekibinin takım başkanı Takashi Iizuha, 2022 yılında piyasaya sürülecek olan oyunun duyurusunun biraz erken geldiğini belirtti. Yeni oyunun Sonic'in 30. yıl dönümünü sebebiyle, seriyi onurlandırma arzusu ile çıktığını, ancak biraz erken olduğunu açıkladı.

YENİ OYUNUN ADI BELLİ OLDU

Sonic ekibi, yeni çıkacak oyunun tam adını henüz açıklamadı, ancak çeşitli oyun haber merkezlerinden gelen iddialara göre yeni oyununun adı Sonic Rangers olabilir.

Yeni bir Sonic the Hedgehog oyunu için bekleyiş uzun sürese de, bu durumun iyi bir nedeni var gibi görünüyor. Hem Iizuka hem de Sega, yaklaşan serinin olabilecek en iyi kalitede olmasını sağlamak için çalışıyor gibi görünüyor.