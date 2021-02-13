Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik
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Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik

13.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:34

Songül Karlı, katıldığı YouTube kanalında eski eşi Metin Yüncü ile 2012 yılında yaptığı programın reytingi düştüğü için evlendiğini ve kendisini istemediğini itiraf etti.

Son günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı yönündeki haberlerle gündemden düşmeyen Songül Karlı, Ali Eyüboğlu'nun YouTube programına konuk olan. Programda samimi itiraflarda bulunan Karlı, Metin Yüncü ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

"PROGRAMDA REYTING DÜŞÜNCE BENİ EVLENDİRDİLER"

Eski eşinin kendisini 30 milyon TL dolandırıldığını söyleyen ve evine birçok kez haciz gelen Songül Karlı, son yaptığı evliliğin bir reyting uğrana yapıldığını itiraf etti. Uğur Arslan'la birlikte FOX'ta yıllarca Su Gibi isimli programın sunuculuğunu yapan Karlı, "FOX'ta yaptığımız program bir kere 89'uncu olunca yapımcılar geldi, 'Artık evleneceksin' dedi ve böyle gelişti. Yoksa Metin Yüncü, çok gördüğüm, tanıdığım ve sevdiğim bir insan da değildi. Dört yıllık evliliğimizde bir sene bile evde değildi; 40 kere kapıya koydum kolilerini" dedi.

Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik

"FOTOĞRAFLARIN HİÇBİRİNDE SÜTYENSİZ DEĞİLDİM"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaşan Karlı'nın iç çamaşırı giymemesi dikkat çekmişti. O konu hakkında da konuşan Karlı, "Herkes yapınca oluyor da türkücü yapınca mı olmuyor? Sanki türkücülere çok saygı duyuluyor? Spor yapmam eleştirilecek değil, övülecek bir şey. Ayrıca iddia edildiği gibi sütyensiz değilim o fotoğrafların hiçbirinde. Sadece tercih ettiğim sütyenden öyle görünüyor. Ben o fotoğrafları paylaşırken incelemiyorum. Takipçilerim yazınca fark ettim" ifadelerini kullandı.

Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik
Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik
Haber Yorumları (1)
FETDAT: vala bu songül karlıdan korkulur
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