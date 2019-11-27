Songül Gültekin Türkiye Süper Liginde Gol Kraliçesi

27.11.2019 08:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:30

Kulüpten yapılan açıklamada konu ile ilgili şu bilgilere yer verildi.

Muğla Atılım Olimpik Hokey takımı Kadınlar Süper Liginde zirve mücadelesi veriyor ve şuanda 23 puanla liderin 3 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor temsilcimiz halen deplasman maçları için servis vekonaklama konusunda sıkıntılarını çözebilmiş değil. Bu konuda herkesin destek vermesi gerektiğini belirten kulüp yöneticileri bu takımın önümüzdeki yıllarda Muğla'ya Avrupa kupası getirebilecek kapasitesinin olduğunu belirtiyorlar.

Kaynak: Bültenler