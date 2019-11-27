Songül Gültekin Türkiye Süper Liginde Gol Kraliçesi
Songül Gültekin ayağının tozuyla geldiği Muğla Atılım Olimpik Hokey takımı ile ligin ilk devresinde 10 maçta 45 gol atarak Gol Tablosunda liderliğe yükseldi.
Kulüpten yapılan açıklamada konu ile ilgili şu bilgilere yer verildi.
Muğla Atılım Olimpik Hokey takımı Kadınlar Süper Liginde zirve mücadelesi veriyor ve şuanda 23 puanla liderin 3 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor temsilcimiz halen deplasman maçları için servis vekonaklama konusunda sıkıntılarını çözebilmiş değil. Bu konuda herkesin destek vermesi gerektiğini belirten kulüp yöneticileri bu takımın önümüzdeki yıllarda Muğla'ya Avrupa kupası getirebilecek kapasitesinin olduğunu belirtiyorlar.