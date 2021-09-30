Vatan Partisi'nde üstlendiği görevle medya da sık sık yer alan Suat Polat günümüzde de hatırlanıyor. Soner Polat kimdir? Soner Polat ne zaman öldü? İşte detaylar…

SONER POLAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1956 (65 yaşında)

Ölüm: 30 Eylül 2019 (60 yaşında)

1979 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Sırasıyla Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi mezun olmuştur. Bunları müteakiben NATO Savunma Koleji'nden de mezun olmuştur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Deniz Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra çeşitli savaş gemilerinde görev yapmıştır. TCG Turgutreis(F-241) Komutanlığını Deruhte etmiştir. Burak sınıfı korvetlerin komodoru oldu. Genelkurmay karargahında istihbarat görevlerinde çalıştıktan sonra İtalya'da Roma Deniz Ataşeliği görevini deruhte etmiştir. Yurt dışı görevinden sonra Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirilmiştir.

2005 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiş, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirilmiştir. İki yıl bu görevde kaldıktan sonra 2007-2009 yılları arası Mersin'de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak görev almıştır.

2009 yılında Tümamiralliğe terfi ederek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Daire Başkanlığı'na atanmıştır Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şubat 2015 yılında katıldığı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir

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