Soner Olgun: Pandemi bizim için çok zor geçti
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Soner Olgun: Pandemi bizim için çok zor geçti

Soner Olgun: Pandemi bizim için çok zor geçti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Soner Olgun, pandemi döneminin kendisi için rezalet geçtiğini söyledi. Olgun," Müzisyenler ve Tiyatrocular pandemide çok zor zamanlar geçirdi" dedi.

Soner Olgun, 'İyi Bayramlar Tv' adlı bir youtube kanalı açtı ilginç konuları ve konuklarıyla takipçilerine paylaşımlar yapıyor. Pandemi döneminde yaşadığı zorlukları dile getiren sevilen şarkıcı Soner Olgun, bu döneminin kendisi için rezalet geçtiğini söyledi. Süper Kulüp Tv mikrofonlarına konuşan Olgun, "Biliyorsunuz kendimle beraber 13 kişilik bir ekibim var. Bir kaç kere boğuluyorduk çok zor atlattık. Müzisyenler ve Tiyatrocular pandemide çok zor zamanlar geçirdi. Bizim sektörde çalışan herkes günlük çalışır, yevmiyeye çalışır bir çok arkadaşımızın sigortası bile yoktur" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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