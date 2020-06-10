Soner Olgun'dan 3 yıl aradan sonra yeni şarkı!
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Soner Olgun'dan 3 yıl aradan sonra yeni şarkı!

Soner Olgun, 3 yıl aradan sonradan söz ve müziği kendisine ait olan "AY KARANLIK OLUNCA" adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Soner Olgun'dan 3 yıl aradan sonra yeni şarkı!
10.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:34

Dijital platformlarda yerini alan şarkının, klip yönetmenliğini ise Olgun'un kendisi gibi sanatçı olan eşi Özlem Olgun üstlendi.

Salgın döneminde tüm sahne çalışmaları iptal olan ve her hafta sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla sevenleriyle buluşan Soner Olgun ve Özlem Olgun çifti, dinleyicilerinden gelen yeni şarkı isteğini kırmadı.

Üç yıl aradan sonra sessizliğine son veren Soner Olgun, sözü ve müziği kendisine ait olan "AY KARANLIK OLUNCA" adlı yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.

SONER OLGUN YAZDI, SÖYLEDİ; ÖZLEM OLGUN KLİBİNİ ÇEKTİ!

Düzenlemesini Utkan Marangoz'un üstlendiği şarkının klibini ise Olgun'un kendisi gibi sanatçı olan eşi Özlem Olgun çekti.

Eşinin çektiği klibin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Soner Olgun " Şarkımızı sevenlerimizle buluşturmak için daha fazla beklemek istemedik. Bu şarkının, müzik piyasasına alternatif bir renk katmasını umuyorum. Klip için eşime teşekkür ederim. Onun yönetmenliği beni çok mutlu etti" dedi.

Özlem Olgun, cep telefonuyla çektiği ve beğeni toplayan klip için "Şarkının yapım aşamasından beri hayalimde bazı görüntüler vardı, salgın söz konusu olunca ben de hayalimdeki görüntüleri çekmeyi denedim. İlk defa böyle bir tecrübem oldu. Benim için farklı ve heyecanlı bir süreçti" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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