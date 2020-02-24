Soner Arıca'ya hayranlarından sürpriz
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Soner Arıca'ya hayranlarından sürpriz

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Kocaeli Hayal Kahvesi'nde konser verdi.

24.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:40
Soner Arıca'ya hayranlarından sürpriz

Hayranlarıyla düet yaptı

Sayı Organizasyon iş birliğiyle gerçekleştirdiği turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşan Sanatçı, sürpriz yapıp konserine fotoğrafı baskılı, "Bambaşkasın Sen" yazılı tişörtlerle gelen Özlem – Ayşegül – Yasemin isimli üç hayranını gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye davet edip, onlarla "Bambaşka" isimli şarkısını birlikte söyledi.

Kaynak: Bültenler
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