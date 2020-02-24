Soner Arıca'ya hayranlarından sürpriz
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Kocaeli Hayal Kahvesi'nde konser verdi.
Hayranlarıyla düet yaptı
Sayı Organizasyon iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşan Sanatçı, sürpriz yapıp konserine Soner Arıca fotoğrafı baskılı, "Bambaşkasın Sen" yazılı tişörtlerle gelen Özlem – Ayşegül – Yasemin isimli üç hayranını gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye davet edip, onlarla "Bambaşka" isimli şarkısını birlikte söyledi.