Soner Arıca'dan özel proje

"Soner Arıca Live & Piano" isimli proje albümünü dijital müzik platformları ve YouTube kanalı aracılığıyla müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, YouTube kanalı için hayata geçirdiği "Acoustic Vol 1" projesinin gördüğü ilginin ardındanHediye Olsun

Soner Arıca, önümüzdeki aylarda yayınlamayı planladığı "Soner Arıca Live & Piano" proje albümünden bir şarkıyı koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu zorlu günlerde herkese bir hediye olması için sevenleriyle paylaştı. "Kurtar Beni" isimli şarkının sözleri Soner Arıca'ya, müziği Sezgin Gezgin'e ait.

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Sanatçı, İzzet Aksoy'un çaldığı piyano eşliğinde canlı kaydedilen "Kurtar Beni" nin şarkının ruhuna uygun olarak siyah – beyaz çekilen imaj fotoğrafları için yönetmen Gökhan Özdemir'in objektifine poz verdi.

Kaynak: Bültenler