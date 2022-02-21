Sondakika.com nedir, haber anlayışı ve yayın politikası nasıldır?

Yeni nesil habercilik anlayışı ile haberlerini okurlarına sunan sondakika.com tarafsız, güvenilir ve şeffaf yapısı ile okurların beğenisini topluyor. Anlık gelişmeleri hızlı şekilde okura aktaran sondakika.com'un yayın ilkeleri ve habercilik anlayışı, hem okurların haber okumasını rahatlatıyor hem de haberokumayı daha güvenli hale getiriyor. İşte, sondakika.com'un haber anlayışı ve yayın politikası!

SONDAKİKA.COM İLKELERİ

• Tarafsızlık: Sitemizde yayınlanan haberlere tam bir tarafsızlık içinde yaklaşmak.

• Açıklık: Hiç bir haberi arka plana atmayıp her ne olduysa gelişmeleri sunmak. Hiç bir olayı arka plana atmadan ve hiç bir şeyi gözlerden kaçırmadan detayları okura sunmak.

• Yorumsuz Habercilik: Hiç bir habere doğrudan veya dolaylı bir şekilde yorum katmıyor, size sadece meydana gelen olayı sunuyor.

YASALARA %100 UYGUN

Sitemiz Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına %100 uygun olarak yayın yapmaktadır. Sitede yayınlanan her türlü haber, resim, bilgi, metin; telif hakkı sahiplerinden yazılı izin alınmak suretiyle yayınlanmaktadır.

HIZLI VE GÜNCEL BİLGİ PORTALI

Sondakika.com; her konudan önemli son dakika gelişmelerini hızlı bir şekilde ziyaretçilere sunmak amacıyla oluşturulmuş bir haber portalıdır. En güncel gelişmeleri ve olayları sondakika.com'u takip ederek yakalayabilirsiniz.

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