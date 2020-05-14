Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar
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Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar

İstanbul Sultanbeyli'de sondaj makinesini çalan hırsızlar kameraya yakalandı. Polis, sondaj makinesini çalan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar
14.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:53

Sultanbeyli'de bir jeoloji mühendisinin kardeşine ait sondaj makinesi TIR'a yüklenerek çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de yaşayan jeoloji mühendisi İlker Balık, işe aldığı Hikmet Y. ile birlikte ağabeyi Feyzettin Y. ve Ali. A.'nın, kardeşine ait sondaj makinesini çaldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, Balık, yanında çalışan Hikmet Y.'nin tanıştırdığı kişilerle sondaj makinesi satışı için pazarlık yaptı. Taraflar fiyatta anlaşamayınca satış olmadı. Bir süre sonra sondaj makinesinin yerinde olmadığını gören Balık, polise giderek şikayetçi oldu.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, dev sondaj makinesinin iki kişi tarafından TIR'a yüklenerek götürüldüğünü tespit etti. Şahısların makinenin brandasını açarak makineyi TIR'a yüklemeleri saniye saniye görüntülere yansıdı. Polis, sondaj makinesini çalan kişileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
JAN: Çalınmaya benzemiyor sanki kendi mallarını alıyorlar
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İSİMSİZ: ŞERİAT KURALLARININ GELMESİ FARZ OLDU BENCE. . .
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