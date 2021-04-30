Son Yaz yeni bölüm fragmanı! Son Yaz 18. bölüm fragmanı izle! FOX TV Son Yaz 17. bölüm izle

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SON YAZ 17. BÖLÜM FULL İZLE!

Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında 17. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 17. bölümün ardından şimdi de Son Yaz 18. bölüm için araştırmalarına başladılar. Son Yaz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Son Yaz 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz 18. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON YAZ 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SON YAZ 17. BÖLÜM İZLE

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SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.