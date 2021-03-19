Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda? FOX Son Yaz yeni bölüm canlı izle!
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Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda? FOX Son Yaz yeni bölüm canlı izle!

19.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:44
Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda? FOX Son Yaz yeni bölüm canlı izle!

Ali Atay, Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit gibi başarılı isimlerin yer aldığı Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda? FOX Son Yaz yeni bölüm canlı izle!

12. bölümü ile bu akşam FOX ekranlarında yayınlanacak başarılı dizi Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda? FOX Son Yaz yeni bölüm canlı izle!

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele gördükten sonra Akgün'e keseceği ceza bu defa daha farklı olacaktır.Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamak ister. Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'ün peşinde dolaşması Canan ve Selim'in de arasını bozacaktır. Akgün'e kurulan komplo hayata geçmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır. Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır. Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anlar. Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde artık çok geçtir. Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını bildiği için kendi yöntemleri ile üzerine gitmeye kalkar. Fakat olaylar Akgün'ün planladığı gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir. Yağmur Akgün'ün büyük bir yanlışa düşmesini engelleyebilecek midir?

SON YAZ 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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