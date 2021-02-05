Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!
Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu?
Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlanan ve yayın hayatına yeni başlayan Son Yaz dizisinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...
SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.
SON YAZDİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?
Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.
SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Akgün, Selim ve annesinin fotoğrafını görmüştür. Selim'e annesini tanıyıp tanımadığını sorduğunda Selim'in gerçekleri gizlemesi, Akgün'ün dünyasını başına yıkar. Akgün'ün öfkesi patlayacak yer ararken, Yağmur, Akgün'ün ani değişimini fark eder ve neler olduğunu öğrenmek ister. Yağmur'un Akgün'ün üzerine gitmesi ikisinin ilişkisini başka bir noktaya taşıyacaktır.