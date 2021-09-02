Son Yaz ne zaman başlıyor, Son Yaz dizisi ne zaman başlayacak?
Ekranların sevilen dizisi Son Yaz geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Son Yaz dizisi ne zaman başlayacak ve Son Yaz ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.
Ekranların sevilen dizisi Son Yaz geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Son Yaz ne zaman başlıyor?Son Yaz dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
SON YAZ KONUSU NE?
Son Yaz, ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Semih Bağcı'nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir
SON YAZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Son Yaz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları 25 Ağustos'ta sete çıkacak. Son Yaz'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.