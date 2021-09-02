Son Yaz ne zaman başlıyor, Son Yaz dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Son Yaz geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Son Yaz dizisi ne zaman başlayacak ve Son Yaz ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.