Son Yaz dizisi Yağmur kim? Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında? Nereli?
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Son Yaz dizisi Yağmur kim? Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında? Nereli?

15.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:59
Son Yaz dizisi Yağmur kim? Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında? Nereli?

Son Yaz dizisinin Yağmur'u merak edilen isimler arasında bulunuyor. Dizide Yağmur karakterine Hafsanur Sancaktutan hayat veriyor. Hafsanur Sancaktutan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte hakkında bilgiler

Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler araştırılıyor. Son Yaz dizisi oyuncuları arasında yer alan Sancaktutan daha önce Gülperi ve Aşk Ağlatır dizilerinde rol almış.

SON YAZ YAĞMUR KARA KİMDİR?

Selim ve Canan'ın kızı. Liseden yeni mezun olmuş, birkaç ay sonra üniversiteye gitmeye hazırlanıyor. Hırçın, zeki, kararlı, fevri, cesur, akıllı, ailesine ve sevdiklerine çok düşkün, yardımsever, dominant, çalışkan, dürüst, sert, sabit fikirli, yaşından olgun, sorumluluk sahibi, korumacı, inatçı, lider ruhlu genç bir kız. Yağmur, her ne kadar babasına tepkili de olsa, aslında babasına çok benziyor. Anlaşması çok kolay bir karakter değil. Haklı olduğunu düşündüğü zaman, dünya yıkılsa kimseyi dinlemiyor. Dediğim dedik bir kız... Canan'ın kendine olan güvensizliği, Yağmur'un fazla sorumluluk yüklenmesine sebep olmuş. Yağmur, ailesiyle ilgili, aslında taşıyacağından fazla sorumluluğu yükleniyor sürekli. Bu da onu hırçınlaştırıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Son Yaz Yağmur karakterine canveren Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğmuştur. 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

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