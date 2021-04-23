Son Yaz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 17. yeni bölümde neler olacak? Son Yaz konusu ve oyuncuları!

Fox TV'nin sevilen dizisi bugün ekranlara geliyor. Son Yaz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Son Yaz 17. bölümde neler olacak? Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 18. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Fox TV yeni dizisi Son Yaz canlı izle! Son Yaz konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Son Yaz 18. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Son Yaz yeni bölümde neler olacak? Son Yaz konusu ne? Son Yaz oyuncu kadrosunda kimler var?

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur.Canan, Selim'in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Selim ise Fatih'in üzerine daha kararlı giderek Korhan'ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz'ın Eray'ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner deGökhan'ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur'un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

Selçuk'un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin'in babası Boran Yaman'ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman'ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih'i Selim'in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün'ün DNA'sını alıp Selim'den test için ricacı olur. Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.

SON YAZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SON YAZ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son Yaz 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

SON YAZ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün, cezaevine girmiştir. Selim, Akgün'ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağının farkındadır. Halil Sadi'nin adamları, Akgün'ün peşini bırakmayacaktır. Canan ve Selim, bir an önce Akgün'ü cezaevinden çıkartmak için harekete geçerler. Ancak Akgün'ün en az duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı kesinleşince, Akgün'ü içerde tek başına bırakmak istemeyen Soner de içeri girmeye kara verir. Akgün ve Soner içerde birbirlerini korurken, Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bir bilgi elde eder.

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SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

Şebnem Dönmez - Serap

Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

Yunus Narin - Eray

Cengiz Okuyucu - Ahmet