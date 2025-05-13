Son Ultimatom filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Ultimatom filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Ultimatom filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Ultimatom filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Ultimatom konusu nedir, Son Ultimatom oyuncuları kimler ve Son Ultimatom özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON ULTİMATOM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç ve son derece uzman yeni yetişmiş katiller, hafızasını ve hayatta en çok sevdiği tek insanı kaybeden Bourne´u kurşunlarıyla yıldırmaya çalışıyor, her hareketini izliyor ve her ne pahasına olursa olsun, gerçek kimliğini öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar.

SON ULTİMATOM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen ve David Strathairn

SON ULTİMATOM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı : ABD, Almanya - 2007