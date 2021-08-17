Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kalırken en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı
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Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kalırken en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı

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MAK Danışmanlık tarafından 5 Ağustos – 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan ve 65 ili kapsayan araştırmada vatandaşlara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. HDP ve MHP'nin baraj altı kaldığı araştırmada; yüzde 33.9'luk kesim AK Parti, yüzde 22.7'lik kesim CHP, yüzde 14.7'lik kesim ise İYİ Parti'den yana görüş belirtti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken MAK Danışmanlık 65 ili kapsayan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 5 Ağustos - 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan araştırmada vatandaşlara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA YER ALDI

Ankete katılım gösteren vatandaşların yüzde 33.9'u AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. Yüzde 22.7'lik bir kesim CHP'den, yüzde 14.7'lik bir kesim ise İYİ Parti'den yana görüş bildirdi.

HDP VE MHP BARAJI GEÇEMEDİ

Ankette HDP yüzde 8.4'lük bir orana ulaşırken, yüzde 7.71'lik bir kesim ise MHP'ye oy vereceğini belirtti. Bu sonuçlara bakıldığında HDP ve MHP'nin yüzde 10'luk seçim barajının altında kaldığı görülüyor.

Ankete göre "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar sonrası ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kalıyor

Ankette ayrıca vatandaşlara "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50'si bu soruya "Evet", yüzde 42'si "Hayır", yüzde 8'i ise "Kararsızım" yanıtını verdi.

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Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kalırken en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı

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