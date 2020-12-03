Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı
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Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı

03.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:58
Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı

ORC tarafından yapılan araştırmada AK Parti yüzde 36.1'le ilk sırada, CHP ise yüzde 25.4'le ikinci sırada yer aldı. Ankette en dikkat çeken sonuç ise MHP'nin oy oranındaki artış oldu.

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma, kasım ayında yaptığı ve "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan araştırmaya göre; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti barajı geçebiliyor. HDP, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi ise yüzde 10'luk barajı geçemiyor.

ORC'NİN ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN YÜZDE OY ORANLARI;

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- AK PARTİ: 36,1

- CHP: 25,4

- MHP: 12.7

- İYİ PARTİ: 10,4

- HDP: 9,3

- GELECEK PARTİSİ: 2,5

- DEVA PARTİSİ: 1,9

- SAADET PARTİSİ: 1.1

BAHÇELİ'NİN HOŞUNA GİDECEK

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yukarıdaki rakamlardan bir hayli hoşnut olacak.

ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

MHP'nin oy oranını düşük göstererek algı oluşturulduğunu iddia eden Bahçeli, anket şirketlerini "şarlatan" olarak nitelendirmişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

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