Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor

26.11.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:14

GENAR'ın kasım ayı anket sonuçlarına göre; olası bir seçimde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti barajı geçebiliyor. HDP ise yüzde 9.7 ile baraj altında kalıyor.

Erken seçim tartışmaları devam ederken araştırma şirketi GENAR, Türkiye genelinde 31 ilde 3.000 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ, CHP'Yİ İKİYE KATLADI

Yüz yüze araştırma tekniğinin kullanıldığı ankette AK Parti'ye oy vereceklerin oranı yüzde 42.1, CHP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 22.8, MHP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 10.3, İYİ Parti'ye oy vereceklerin oranı yüzde 10.1, HDP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 9.7, Saadet Partisi'ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 1.7 olarak belirlendi.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor

BABACAN, DAVUTOĞLU'NU SOLLADI

Ankette yeni kurulan partilerden Gelecek Partisi yüzde 0.6'lık kesimin desteğini alırken, Ali Babacan önderliğindeki DEVA Partisi ise yüzde 1.0'lik kesimden destek aldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Akıncı Üssü Davası'na FETÖ'cü hainlerin küstah tehditleri damga vurdu
Akıncı Üssü Davası'na FETÖ'cü hainlerin küstah tehditleri damga vurdu
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE YANILMIŞTI

GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun 800 bin oy farkla kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimlerinden önce şu değerlendirmeyi yapmıştı: "CHP'nin yüzde 35 oyu var. İYİ Parti ve HDP'den gelen oylarla yüzde 48-49'u buluyor. 31 Mart'ta adaylardan önce partiler yarıştı. Bu kez adaylar yarışıyor. Cumhur İttifakı ilk seçimde sanki kazandık havasındaydı. Biz normalde araştırma yaptık. Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden gelen bir pozisyondaydı. 1 puan 2 puan. Şimdi Ekrem İmamoğlu önde, Yıldırım oylarını arttırmak zorunda"

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Samatta Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 14:21:12. #1.15#
title