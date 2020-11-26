Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor

GENAR'ın kasım ayı anket sonuçlarına göre; olası bir seçimde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti barajı geçebiliyor. HDP ise yüzde 9.7 ile baraj altında kalıyor.

Erken seçim tartışmaları devam ederken araştırma şirketi GENAR, Türkiye genelinde 31 ilde 3.000 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ, CHP'Yİ İKİYE KATLADI

Yüz yüze araştırma tekniğinin kullanıldığı ankette AK Parti'ye oy vereceklerin oranı yüzde 42.1, CHP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 22.8, MHP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 10.3, İYİ Parti'ye oy vereceklerin oranı yüzde 10.1, HDP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 9.7, Saadet Partisi'ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 1.7 olarak belirlendi.

BABACAN, DAVUTOĞLU'NU SOLLADI

Ankette yeni kurulan partilerden Gelecek Partisi yüzde 0.6'lık kesimin desteğini alırken, Ali Babacan önderliğindeki DEVA Partisi ise yüzde 1.0'lik kesimden destek aldı.

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE YANILMIŞTI

GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun 800 bin oy farkla kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimlerinden önce şu değerlendirmeyi yapmıştı: "CHP'nin yüzde 35 oyu var. İYİ Parti ve HDP'den gelen oylarla yüzde 48-49'u buluyor. 31 Mart'ta adaylardan önce partiler yarıştı. Bu kez adaylar yarışıyor. Cumhur İttifakı ilk seçimde sanki kazandık havasındaydı. Biz normalde araştırma yaptık. Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden gelen bir pozisyondaydı. 1 puan 2 puan. Şimdi Ekrem İmamoğlu önde, Yıldırım oylarını arttırmak zorunda"