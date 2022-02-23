Son Nefesime Kadar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar yeni bölüm fragmanı izle! Son Nefesime Kadar yeni bölümde neler olacak?
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Asayiş polisi Mihri karakolun önüne geldiğinde eski eşi Ferzan'la karşılaşır.
Ferzan, Ejder'in hapisten çıktığını söyler. Mihri dehşete düşer. Çünkü sekiz yıl önce Ejder onun hayatını alt üst etmiştir. Onun serbest kaldığını duyduğu an deliye döner.
Mihri hemen harekete geçer. Onu yakalaması ve tekrar demir parmaklıkların arkasına sokması gerekiyordur. Çünkü her an başkalarına zarar verebilecek potansiyelde bir suçludur Ejder…
Mihri ilçedeki masumları onun gibi birinden korumalıdır. Koruması gerekenlerin başında da kızından kalan tek yadigar, torunu Umut vardır.
Evde bir takım koruma tedbirlerini artırır. Umut buna isyan eder. Ablasının sağ kolu ve her zamanki yardımcısı Emel; ablasının girdiği panik ruh halini sakinleştirmeye çalışır ancak Mihri Ejder'i yakalayabilmek için mesleğinin sınırlarını zorlayacak kadar ileri gidecektir…
Son Nefesime Kadar 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Son Nefesime Kadar dizisi her hafta Çarşamba saat 20.00'da Show TV'de
Son Nefesime Kadar, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı, Happy Valley dizisinden uyarlanan dram ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir.
- Nurgül Yeşilçay - Mihri
- Emre Kınay - Ferzan
- Ertan Saban - Vedat
- Rojda Demirer - Gökçe
- Begüm Birgören - Emel
- Emre Bey - Ejder
- İpek Filiz Yazıcı - Hazan
- Baran Bölükbaşı - Ozan
- Bülent Alkış - Cihangir
- Ahmet Saraçoğlu - Taner
- Aysun Metiner - Şükran
- Yeliz Akkaya - Suzan
- Türkü Su Demirel - Saliha
- Elif Ceren Balıkçı - Ceylan
- Mehmet Turan Doğan - Umut