Son dönemde artan polis intiharları sosyal medyada gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dönemde artan polis intiharları sosyal medyada gündem oldu

Son dönemde artan polis intiharları sosyal medyada gündem oldu
Haberler.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 1 ayda toplam 20 polisin intihar ederek yaşamına son vermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Son 24 saatte üç polis Hakan Acat, Ferdane Geçgel ve Yunus Turgut'un intihar etmesiyle sosyal medya ayağa kalkarken, "#PolislerİntiharEdiyor" etiketi Twitter'da kısa sürede gündem oldu.

Burdur'un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan 26 yaşındaki Yunus T.'nin beylik tabancayla başına ateş ederek intihar etmesinin ardından, polis ve jandarmaların neden intihar ettikleri sorusu sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Son 1 ayda 20 polisin intihar etmesi Twitter kullanıcılarının da gündemine gelirken, "#PolislerİntiharEdiyor" etiketi TT oldu.

İŞTE SON DÖNEMDEKİ POLİS İNTİHARLARINDAN BAZILARI

– Burdur'un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan 26 yaşındaki Yunus T. Beylik tabancası ile intihar etti (16.06.2021)

– Antalya'da, 15 yıllık polis memuru Hakan A. (42) emniyet binasının 4'üncü katında, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.(15.06.2021)

– Şırnak Merkez Karakolu'nda görev yapmakta olan Trabzon Düzköy ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Ogün K.'nın ailesi 2 gün boyunca kendisinden haber alamayınca evinde yapılan incelemede iple kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. (08.06.2021)

– İnegöl'de görev yapan polis memuru Ercan Ayıkbaş, evinde beylik tabancasıyla hayatına son verdi. (03.06.2021)

– Burdur'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç.'nin (23) yalnız yaşadığı evinde, başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. (31.05.2021)

– Bartın'ın Amasra ilçesinde, kaymakamlığın nöbetçi kulübesinde görevli 46 yaşındaki polis memuru, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek hayatına son verdi. (28.05.2021)

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gelen polis intiharı haberleri sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı gelişmelere ilişkin yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları;

- Niye bir yetkili çıkıp da bu durumu sorgulamıyor? Bizim polisimiz bu kadar mı değersiz?

- Bir komisyon kurularak acilen incelenmeli, intihar nedenleri araştırılmalı.

- Kimse bu sessiz çığlığı duymuyor, neden?

Ataşehir'deki gasp dehşeti: 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar ettiği belirlendi
Ataşehir'deki gasp dehşeti: 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar ettiği belirlendi
YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Şeyma Subaşı Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dönemde artan polis intiharları sosyal medyada gündem oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 15:34:04. #1.14#

title