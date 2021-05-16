Son dakika! Zonguldak'ta çıkan yangın korkuttu
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Son dakika! Zonguldak'ta çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Zonguldak'ta çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde çalılık alanda çıkan yangın korkuttu.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde çalılık alanda çıkan yangın korkuttu.

Olay akşam saatlerinde Kilimli İlçesi Çatalağzı beldesi Yaka Mahallesinde meydana geldi. Nedeni bilinmeyen şekilde çalılık alanda yangın için çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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