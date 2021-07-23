Son dakika! Zihinsel engelli vatandaştan haber alınamıyor
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Son dakika! Zihinsel engelli vatandaştan haber alınamıyor

Son dakika! Zihinsel engelli vatandaştan haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Antalya'nın Aksu İlçesi'nde yaşayan ve dün saat 18: 00 sıralarında çıktığı evine dönmeyen zihinsel engelli vatandaş için arama çalışması başlatıldı.

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde yaşayan ve dün saat 18: 00 sıralarında çıktığı evine dönmeyen zihinsel engelli vatandaş için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre annesiyle birlikte yaşadığı Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesindeki evlerinden dün saat 18: 00 sıralarında ayrılan Adem Kaptur (42), bir daha geri dönmedi. Zihinsel engelli olan ve konuşamayan Adem Kaptur'un eve geri dönmediğini fark eden annesi durumu Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine mahallede arama çalışması başlatan Jandarma ekipleri kayıp adamı aramaya başladı.

Adem Kaptur'u arama çalışmaları gece olmasına rağmen bölgede devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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