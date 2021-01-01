1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü
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1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü

01.01.2021 19:48 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:42

İstanbul Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 1,5 yaşındaki Ömer Aras, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'nda meydana gelen olay, saat 18.30 sıralarında Gökalp Mahallesi 39/7. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ömer Aras G. evde koltuğun üzerine çıkarak cama tırmandı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Bir süre camın kenarında bekleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü

"SESİ DUYUNCA AŞAĞIYA İNDİK, AĞLIYORDU"

Mahalle sakini Abdullah Bal olay hakkında, "İkinci kattan çocuk düştü. Sesi duyunca direk aşağıya indik. Nereye düştüğünü bilmiyoruz ama inşallah bir şeyi yoktur. Çocuk 1,5 yaşındaydı. Ağlıyordu." ifadelerini kullandı.

1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü
1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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