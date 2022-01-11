İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 8 ve 10 Ocak tarihlerinde can salı ve botu içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri

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