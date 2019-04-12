YSK, HDP'den Belediye Başkanı Seçilen Ahmet Türk'e Mazbata Verilmesine Karar Verdi

Yüksek Seçim Kurulu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen HDP'li Ahmet Türk'e mazbata verileceğini bildirdi.

AK PARTİ, MARDİN İL SEÇİM KURULUNA BAŞVURU YAPMIŞTI

AK Parti, Ahmet Türk'ün 'KHK ile görevinden alındığı, hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağını' iddia ederek Mardin İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. İl Seçim Kurulu, başvuruyu reddetmiş; ancak Türk'e mazbatasının verilip verilmemesi konusunda kararı YSK'ye bırakmıştı.

"DAYANAKTAN YOKSUN"

YSK, AK Parti İl Örgütü'ün başvurusunu 'dayanaktan yoksun bularak' reddetti. YSK, Türk'e mazbata verilmesi konusunda bir engel bulunmadığını söyleyerek Türk'e mazbata verilmesine karar verdi.