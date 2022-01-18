Yolcu otobüsü buzlanan yolda kaydı, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
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Yolcu otobüsü buzlanan yolda kaydı, o anlar kameraya yansıdı

Yolcu otobüsü buzlanan yolda kaydı, o anlar kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir yolcu otobüsü buzlanan yolda kayarak duvara çarptı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta bir yolcu otobüsü buzlanan yolda kayarak duvara çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ta Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisi ile rampayı çıkmakta güçlük çeken bir otobüs kaymaya başladı. Kayan otobüs bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza anı kar manzarası çekmek isteyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Mustafa Koçyiğit - Volkan Kaplan/İHA)

Yolcu otobüsü buzlanan yolda kaydı, o anlar kameraya yansıdı

Yolcu otobüsü buzlanan yolda kaydı, o anlar kameraya yansıdı

Yolcu otobüsü buzlanan yolda kaydı, o anlar kameraya yansıdı

Yolcu otobüsü buzlanan yolda kaydı, o anlar kameraya yansıdı

Yolcu otobüsü buzlanan yolda kaydı, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sivas, Kaza, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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