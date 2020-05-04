Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 27-28 Haziran'da, Liseye Geçiş Sınavı 20 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği "Okullar ne zaman açılacak?", LGS ve YKS sınavları ne zaman yapılacak?" sorularının cevabı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimle ilgili alınan kararları duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen YKS ve LGS sınavlarının tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da, Liseye Geçiş Sınavı 20 Haziran'da yapılacak" dedi.

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