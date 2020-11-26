Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli Kovid-19 aşısında gönüllülere ikinci doz uygulamasının başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ DOZ UYGULAMASI BAŞLADI"

"Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" diyen Bakan Koca, TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmalarının planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini belirtti. Koca, "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" dedi.

FAZ 1 ÇALIŞMASININ OCAK AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde Ocak ayında Faz 2 çalışmalarına geçilecek.