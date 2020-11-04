Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı
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Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı

04.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:39

Son dakika: İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

METRO İSTANBUL, AÇIKLAMA YAPTI

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı
Haber Yorumları (1)
: bu millet nereye sıçacak
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