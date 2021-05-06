Son dakika: Yeni aldığı otomobille TIR'a çarpan sürücü, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Yeni aldığı otomobille TIR'a çarpan sürücü, hayatını kaybetti

Son dakika: Yeni aldığı otomobille TIR'a çarpan sürücü, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Turgut DAĞDEVİREN - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ORDU'nun Ünye ilçesinde yeni aldığı otomobille memleketine dönerken park halindeki TIR'a arkadan çarpan Ali Yüksel (37), yaşamını yitirdi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde yeni aldığı otomobille memleketine dönerken park halindeki TIR'a arkadan çarpan Ali Yüksel (37), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ünye Çevre Yolu Sahilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yüksel yönetimindeki 61 HJ 095 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında park halindeki 52 AY 745 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Bu arada Yüksel'in, kaza geçirdiği otomobili ikinci el olarak satın alıp, memleketi Yozgat'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.


Son dakika: Yeni aldığı otomobille TIR'a çarpan sürücü, hayatını kaybetti
Son dakika: Yeni aldığı otomobille TIR'a çarpan sürücü, hayatını kaybetti
Son dakika: Yeni aldığı otomobille TIR'a çarpan sürücü, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut DAĞDEVİREN

MOTOSİKLETİYLE İŞYERİNİN CAMINA ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YARALANDI
MOTOSİKLETİYLE İŞYERİNİN CAMINA ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YARALANDI
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Cyle Larin Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Yeni aldığı otomobille TIR'a çarpan sürücü, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:41:46. #1.16#

title