Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var"
Son dakika haber... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in açıklamaları ANTALYA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var"
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in açıklamaları ANTALYA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş