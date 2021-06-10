Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var"
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Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var"

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in açıklamaları ANTALYA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in açıklamaları ANTALYA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var"

Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: '(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var'
Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: '(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var'
Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: '(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var'
Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: '(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi
Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi
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Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "(HDP'nin kapatılması davası) Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var" - Haberler
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