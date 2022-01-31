Karısının şikayetçi olduğu adam, direğe tırmanıp şehir kameralarını parçaladı - Haberler
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Karısının şikayetçi olduğu adam, direğe tırmanıp şehir kameralarını parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karısının şikayetçi olduğu adam, direğe tırmanıp şehir kameralarını parçaladı

Erzurum'da bir adam eşiyle tartıştıktan sonra tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi. Merdivenle direklere tırmanan şahıs, elindeki 3 metre uzunluğundaki demir boru ile şehir kameralarını parçaladı.

Dün gece yarısı Yakutiye ilçesindeki Topdağı Caddesinde iddiaya göre sabah saatlerinde eşiyle tartışan İbrahim Ş. (35) isimli şahıs evden ayrıldı.

Yaptığı şeye polis bile inanamadı

KAMERALARI PARÇALADI

Eşinin şikayetçi olması üzerine sinirlenen İbrahim Ş., ilginç bir tepki gösterdi. Şahıs Topdağı Caddesinde bulunan şehir kamerası direğine tahta merdiveniyle tırmandıktan sonra elindeki 3 metrelik demir boru ile kameraları parçaladı. Ardından diğer bir direkte bulunan şehir kamerasına taş atan İbrahim Ş., hızla ara sokaklarda kayboldu.

Yaptığı şeye polis bile inanamadı

DAHA ÖNCE DE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Polisin şahsı arama çalışmaları devam ederken, İbrahim Ş.'nin 5 ay önce Erzurum Adliyesi önünde bir kamyonetin üzerine çıkarak üzerine döktüğü benzinle kendini yakmaya çalıştığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yakutiye, Erzurum, 3. Sayfa, Haber

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