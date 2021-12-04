Son Dakika | Yangına müdahaleye giden itfaiye ekibinin aracı foseptiğe düştü - Haberler
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Son Dakika | Yangına müdahaleye giden itfaiye ekibinin aracı foseptiğe düştü

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Son Dakika | Yangına müdahaleye giden itfaiye ekibinin aracı foseptiğe düştü

Son dakika haberi... ANTALYA'da, müstakil evde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekiplerinin aracı, foseptiğe düştü.

ANTALYA'da, müstakil evde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekiplerinin aracı, foseptiğe düştü. İtfaiye erleri önce yangını söndürdü ardından aracı yaklaşık 1 saatte kurtardı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki müstakil evde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin aracı, manevra sırasında sol arka teker nedeniyle foseptiğe düştü. Ekipler, önce yangını söndürdü daha sonra kendi araçlarını çıkarmak için çalışma yaptı. Yağmura rağmen mücadele eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından aracı kurtardı.


Son Dakika | Yangına müdahaleye giden itfaiye ekibinin aracı foseptiğe düştü

Son Dakika | Yangına müdahaleye giden itfaiye ekibinin aracı foseptiğe düştü

Son Dakika | Yangına müdahaleye giden itfaiye ekibinin aracı foseptiğe düştü

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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