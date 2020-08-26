Son dakika! Yangın alanında bulunan para, orman işçisinin çıktı
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Son dakika! Yangın alanında bulunan para, orman işçisinin çıktı

Son dakika gündem haberi... HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki orman yangınına müdahale eden orman işçisi Ömer Yıldız'ın cebinden düşürdüğü 300 TL, Orman İşletme Şefi Mehmet Emin Kaya tarafından yanmamış olarak bulundu.

Son dakika! Yangın alanında bulunan para, orman işçisinin çıktı
26.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:35

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki orman yangınına müdahale eden orman işçisi Ömer Yıldız'ın cebinden düşürdüğü 300 TL, Orman İşletme Şefi Mehmet Emin Kaya tarafından yanmamış olarak bulundu. Kaya, telsizden anons geçerek, parayı sahibine teslim etti. İşçi Yıldız, "Helal, alın teriyle kazanılmış paranın kaybolmayacağına bir kez daha şahit olduk. Şefimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçeye bağlı İncirli Mahallesi'nde dağ ceylanlarının yaşadığı ormanlık alanda, 16 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Halepli Karakolu'nda görev yapan jandarma ekipleri ile yakın bölgelerden gelen Orman İşletme Şefliği ekipleri, müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Bu sırada Kırıkhan Orman İşletme Şefi Mehmet Emin Kaya, yanan alanları kontrol ettiğinde yanmamış 100 TL'lik 3 banknot buldu. Telsizden yerde para bulduğunu anons eden Mehmet Emin Kaya, 300 TL'nin sahibini ilk başta bulamadı. Daha sonra orman işçisi Ömer Yıldız, Kaya'nın yanına giderek, paranın kendisine ait olduğunu söyleyip, teslim aldı.  

'HELAL PARANIN KAYBOLMAYACAĞINA ŞAHİT OLDUK'Olay günü yaşananları anlatan Mehmet Emin Kaya, hayatlarını hiçe sayarak yangınlara müdahale eden personele, yangında bile yanmamış parayı teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaya, "Kardeşimizin zor durumda kalmadığı için çok mutluyum" dedi.İşçi Ömer Yıldız ise yangına müdahale sırasında pantolonundaki cep telefonunu çıkarıp, iç cebine koyarken 400 TL'sinin 300 TL'sini düşürdüğünü fark etmediğini belirtti. Yıldız, "Telsiz anonsunun ardından ceplerimi kontrol ettiğimde cebimde sadece 100 TL olduğunu fark ettim. Şefimize söyledim o da sağ olsun, bana verdi. Helal, alın teriyle kazanılmış paranın kaybolmayacağına bir kez daha şahit olduk. Şefimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.OGM'DEN 'KAHRAMANLAR' PAYLAŞIMI Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Yangınla mücadele eder, ölümden dönerler ama iyilik yolundan dönmezler. Yangının ardından arazide bulduğu parayı personeline teslim eden, cesaretli olduğu kadar merhametli ormancılar iyi ki varsınız" denildi. 

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Kaynak: DHA

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