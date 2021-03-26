Son dakika! Yalova'da çatıda başlayan ve binayı saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Son dakika! Yalova'da çatıda başlayan ve binayı saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika! Yalova'da çatıda başlayan ve binayı saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberleri... Yalova'da 3 katlı bir binada meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Yalova'da 3 katlı bir binada meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

İsmetpaşa Mahallesi Alkan Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede ikinci kata da sıçrayan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan binanın ikinci ve üçüncü katındaki dairelerde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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