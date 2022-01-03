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Son dakika... Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika... Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Ordu'da, yakınlarının iki gündür haber alamadığı yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da, yakınlarının iki gündür haber alamadığı yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikir Sezer (77) isimli yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra, 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, 6 katlı apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Fikir Tepe'nin evine balkon kısmından girerek, kapıyı açtı. İçeriye giren sağlık görevlileri yaptıkları incelemede ise yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Son dakika... Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika... Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika... Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika... Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika... Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika... Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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