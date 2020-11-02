Vahşi cinayetin zanlısı, olaydan sonra kahvehanede çay içmiş

Vahşi cinayetin zanlısı, olaydan sonra kahvehanede çay içmişKONYA'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesi yerine olmayan Mustafa Sömek'in (56) başını ve cinsel organı keserek öldüren ve şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Mücahit Minaz (41), tutuklandı.