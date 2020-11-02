Vahşi cinayetin zanlısı, olaydan sonra kahvehanede çay içmiş
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Vahşi cinayetin zanlısı, olaydan sonra kahvehanede çay içmiş

02.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:20
Vahşi cinayetin zanlısı, olaydan sonra kahvehanede çay içmiş

Vahşi cinayetin zanlısı, olaydan sonra kahvehanede çay içmişKONYA'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesi yerine olmayan Mustafa Sömek'in (56) başını ve cinsel organı keserek öldüren ve şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Mücahit Minaz (41), tutuklandı.

Vahşi cinayetin zanlısı, olaydan sonra kahvehanede çay içmiş

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesi yerine olmayan Mustafa Sömek'in (56) başını ve cinsel organı keserek öldüren ve şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Mücahit Minaz (41), tutuklandı. Cinayetin ardından kanlı elbisesiyle bir kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıkan Minaz'ın ifadesinde, "Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği öğrenildi.  Olay, geçen cumartesi günü saat 00.10 sıralarında Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda meydana geldi. Sokak içerisinde ceset olduğunu görenler polisi aradı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş cesedi buldu. Cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesine atılmış olduğu belirlendi. Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlenen ceset ve başı, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Sömek'in de akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.CİNAYETTEN SONRA ÇAY İÇMİŞKorkunç cinayetin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Almanya'da yaşayan ve kısa bir süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine tatile gelen Mücahit Minaz olduğunu belirledi. Olayın ardından kanlı elbisesiyle bir kahvehaneye gelip çay içtiği ortaya çıkan Minaz, taksiye binerek kaçtığı Yalıhüyük de gözaltına alındı. 2 hafta sonra yeniden Almanya'ya döneceği belirlenen ve şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Minaz'in ilk ifadesinde, "Bankamatikten para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği öğrenildi. Minaz, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Öldürülen Mustafa Sömek'in ise bugün Bozkır ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor. 


Vahşi cinayetin zanlısı, olaydan sonra kahvehanede çay içmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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